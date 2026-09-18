As harvest season approaches and life on the farm gets busier, being prepared can make all the difference. The Women’s Ag Network invites teens and adults to a practical and encouraging conversation about farm safety and emergency preparedness featuring The Dairy Wife.
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