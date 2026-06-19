HELENA, Mont. - The Montana Agribusiness Foundation is proud to announce the recipients of its 2026 scholarship program. This year’s scholarship winners are Madelyn DeVries of Denton, Mont.; Avery Schubert of Hardin, Mont.; Hattie Hossfeld of Ranchester, Wyo.; and Dani Taylor of Stanford, Mont.
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