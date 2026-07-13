By Benjamin Herrold, Missouri Farmer Today
Arti Singh is an associate professor of agronomy at Iowa State University with more than 15 years of plant breeding experience. She leads a crop breeding program focused on bringing new food-grade crop opportunities for Midwest farmers. Singh also works to develop new artificial intelligence tools for agricultural use.
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