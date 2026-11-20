A cattle feeder from Garden City is the new president of the Kansas Livestock Association (KLA). Jeff George began his one-year term in the volunteer position during the group’s annual membership meeting Nov. 20 in Manhattan.
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