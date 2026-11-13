The National On-Farm Research Summit is set for Feb. 16–18 at the Nebraska Innovation Campus in Lincoln, bringing together researchers, farmers and farm research professionals to share ideas, data and collaboration opportunities.
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