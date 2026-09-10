By Delaney Manley, Seward FFA Chapter president
The Seward FFA Chapter is more than just an agricultural organization; it is a group dedicated to developing leaders, educating our community and creating meaningful connections between agriculture and the people of Seward. While FFA is widely known for livestock shows, agricultural competitions and leadership development, Seward FFA goes beyond the traditional expectations of an FFA chapter. Through service, education, community events and hands-on experiences, our chapter works to show how important agriculture is to everyone.
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