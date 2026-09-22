“The Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship and the United States Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service have detected a case of Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N1 HPAI) in a multi-species backyard flock in Boone County. This case is Iowa’s seventh detection of H5N1 HPAI in 2026.”
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