Corn is looking to build off yesterday’s modest gains to begin the trading week. “The corn market remained resilient to begin the week, with futures finishing modestly higher despite heavy selling pressure in soybeans and crude oil,” Total Farm Marketing said. “December corn gained ½ cent to 448 ¼, while March added 1 cent to 462.”
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