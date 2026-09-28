“Corn futures fell under selling pressure as details of the recent U.S.-China meeting were released, putting pressure on soybeans, which pressured the grain markets in general. Corn futures pulled off session lows but still finished with marginal losses on the session,” Brandon Doherty of Total Farm Marketing said.
kAm“%96 u656C2= %C256 r@>>:DD:@? 2=@?8 H:E9 DE2E6 2EE@C?6JD 86?6C2=[ :?4=F5:?8 x@H2’D[ 92G6 C624965 2 D6EE=6>6?E H:E9 E96 D665 2?5 A6DE:4:56 >2?F724EFC6C r@CE6G2 x?4] :? 2 42D6 23@FE A6DE:4:56 4@>A6E:E:@?[” x@H2 r2A:E2= s:DA2E49 C6A@CE65]k^Am
kAm“%96 =2HDF:E 2==6865 E96 4@>A2?J H2D @A6C2E:?8 2 A6DE:4:56 =@J2=EJ AC@8C2> E92E G:@=2E65 >@?@A@=J =2HD] x? 255:E:@? E@ E96 Sbd >:==:@? D6EE=6>6?E[ 2 ?6HD C6=62D6 7C@> E96 u%r D2:5 E96 28C66>6?E H:== =625 E@ =@H6C A6DE:4:56 AC:46D 7@C 72C>6CD[ x@H2 r2A:E2= s:DA2E49 D2:5] k^Am
kAm%96 DF:E[ 7:=65 :? a_aa[ 2==6865 E92E r@CE6G2 A2:5 5:DEC:3FE@CD E@ =:>:E E96 D2=6D @7 86?6C:4[ =6DD 6IA6?D:G6 A6DE:4:56D 2?5 E9@D6 @7 C:G2= 3C2?5D] k^Am