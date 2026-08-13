The August WASDE report lowered 2025-26 U.S. corn ending stocks by 75 million bushels to 1.945 billion bushels, driven by an increase in projected exports. The 2026-27 ending stocks were estimated at 1.653 billion bushels, reflecting the lower old-crop carryover and stronger new-crop export expectations, said Matthew Lucas of Total Farm Marketing.
kAm%96 C6A@CE =@H6C65 a_ad\ae &]$] D@J362? 6?5:?8 DE@4<D E@ bad >:==:@? 3FD96=D[ 5@H? d >:==:@? 3FD96=D 7C@> =2DE >@?E9 7@==@H:?8 2? :?4C62D6 :? AC@;64E65 4CFD9] %96 a_ae^af 6?5:?8 DE@4<D H6C6 C2:D65 E@ ba_ >:==:@? 3FD96=D[ FA `_ >:==:@? 3FD96=D 7C@> E96 yF=J 6DE:>2E6[ {F42D D2:5]k^Am
kAm%96 C6A@CE =@H6C65 a_ae\af &]$] 2==\H962E AC@5F4E:@? 3J d >:==:@? 3FD96=D E@ `]db` 3:==:@? 3FD96=D]k^Am