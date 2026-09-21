Bloomberg said, “China said President Xi Jinping will travel to the US to meet Donald Trump, a visit that comes with a one-year trade truce winding down.
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