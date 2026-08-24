By Kim Ricardo, SDSU Extension
As we head into the fall months, it’s an important time to evaluate and plan winter feed inventory.
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