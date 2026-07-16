The Irrigation Water Management Lab at the West Central Research, Extension and Education Center is helping western Nebraska farmers make more informed irrigation decisions through on-farm testing of emerging technology.
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