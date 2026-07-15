ARGUSVILLE, N.D. – When Lindsay and Carl Olson, owners and operators of Olson Hereford Ranch with Carl’s parents, received an APUC grant to help construct a building on their farm/ranch, it wasn’t for more farm storage or for their seedstock cattle.
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Sue Roesler
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