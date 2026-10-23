Before Agwrx Cooperative’s new grain bin at its Webster, South Dakota, location received its first bushel of grain for fall harvest, the cooperative invited local students to be part of the milestone in a unique way: through a musical performance inside the empty structure.
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