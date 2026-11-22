Chris McCullough For Agri-View
HANOVER, Germany – Around the world dairy and pig farmers are being hit by increased costs of production and a lack of labor availability. That’s pushing some to consider their future in their industries. But more-tech-savvy farmers are tapping into new resources that can help them autonomise more of their business, saving on costs and labor.
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With 20 years experience behind him, award-winning agricultural journalist Chris McCullough is always on the hunt for his next story. He grew up on the family dairy farm in the heart of Northern Ireland and is based on the country’s east coast. He travels around the world to bring readers international news.
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