Kelly Petersen
University of Minnesota Extension
School was out for the summer at Humboldt High School in St. Paul, Minnesota, but the hallways are full of the overlapping sounds and smells of many foods being prepared at once.
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