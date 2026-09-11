Dori Lichty
For Dodge County Fair Association
Look closely at Etelka Feher’s Dodge County Fair project, and more than 50 hours of painstaking beadwork will be found -- not only beadwork but also family heritage, FFA leadership, memories from childhood and a craft that has become a way for her to connect with people.
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