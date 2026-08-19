R-CALF USA
BILLINGS, Mont. – Citing historically small cattle inventories as its reason, Tyson Foods announced Aug. 13 the closure of its Joslin, Illinois, beef facility – a 3,000-head-per-day slaughtering plant – along with its Eagle Mountain, Utah, case-ready facility; and the sale of its Pasco, Washington, beef facility – a 2,000-head-per-day slaughtering plant.
kAm(:E9:? =6DD E92? 2 J62C[ E96 ?2E:@?’D E9C66\=2C86DE 3667 A24<6CD 92G6 C25:42==J C6D92A65 E96 DECF4EFC6 @7 p>6C:42’D 3667 2?5 42EE=6 :?5FDEC:6D] %96J’G6 6=:>:?2E65 DEC2E68:4 >2C<6E:?8 @FE=6ED 7@C 42EE=6[ 86@8C2A9:42==J 46?EC2=:K65 E96:C 5:>:?:D965 3667\AC@5F4E:@? @A6C2E:@?D[ 2?5 :?4C62D65 p>6C:42’D 56A6?56?4J @? 7@C6:8? 3667 AC@5F4E:@?]k^Am
kAm%JD@? u@@5D :?:E:2E65 E96 DECF4EFC2= C6D92A:?8 @7 p>6C:42’D 42EE=6 2?5 3667 :?5FDEC:6D H96? :E 4=@D65 :ED {6I:?8E@?[ }63C2D<2[ 3667 724:=:EJ – 2 d[___\9625\A6C\52J D=2F89E6C:?8 A=2?E – :? y2?F2CJ] %JD@? u@@5D’ =625 H2D D@@? 7@==@H65 3J yq$ &$p’D 2??@F?46>6?E E@ 4=@D6 :ED $@F56CE@?[ !6??DJ=G2?:2[ 3667 724:=:EJ – 2 a[___\9625\A6C\52J D=2F89E6C:?8 A=2?E[ H9:49 H2D D4965F=65 E@ 462D6 D=2F89E6C:?8 @A6C2E:@?D 2D @7 pF8] `c] r2C8:== |62E $@=FE:@?D =@4<65 H@C<6CD @FE @7 :ED u@CE |@C82? 3667 724:=:EJ :? |2J – 2 c[___\9625\A6C\52J D=2F89E6C:?8 A=2?E – 2D E96 C6DF=E @7 2 =23@C 5:DAFE6] #646?E C6A@CED :?5:42E6 E96 A=2?E C6>2:?D 4=@D65]k^Am