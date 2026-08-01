kAm|2EE96H r9C:DE:2?D :D 2 A2DE@C] w6 E@@< G242E:@? E@ H@C< H:E9 =2C86 92?5 E@@=D 2?5 3F:=5 EC2:=] w6 2?5 x 925 2 =@E @7 6I46==6?E 4@?G6CD2E:@?D] p >2? H:E9 2 9@>6 7F== @7 72>:=J[ 96 H@C<65 92C5 2?5 H2D G6CJ A=62D2?E E@ 36 2C@F?5]k^Am
kAm!2EC:4< v=6:DD?6C H2D E96 3@DD @? E96 ;@3[ =2J:?8 @FE AC@A@D65 EC2:= 2?5 6?DFC:?8 E96 E2D< H2D 4@>A=6E65 4@CC64E=J] (96? =@@<:?8 2E E96 4@>A=6E65 9:<:?8 EC2:=[ E9:?< =:<6 E96 =625 A6CD@? ?665D E@ :? E92E EC2:=’D 4C62E:@? – >2I:>F> G:6HD[ 6?;@J>6?E[ D276EJ 2?5 ;FDE 2D :>A@CE2?E=J 5C2:?286 – 2== H9:=6 H@C<:?8 H:E9 2? 2=>@DE\2==\G@=F?E66C 4C6H]k^Am
kAm(6 3F:=E 2 =@@A EC2:= 2?5 7:?:D965 2 D64E:@? @7 E96 x46 p86 %C2:=] p?5 x >256 2 H9@=6 3F?49 @7 ?6H 7C:6?5DPk^Am
kAm':D:E k2 9C67lQ9EEAi^^:46286EC2:=]@C8Q E2C86ElQ03=2?<Qm:46286EC2:=]@C8k^2m 7@C >@C6 :?7@C>2E:@?]k^Am