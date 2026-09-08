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Julie Belschner writes on various agricultural issues; she is the managing editor for Agri-View based in Wisconsin.
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