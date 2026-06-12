kAm*@F <?@H H92E H2D 2D D42C46 2D H2E6C @? @FC 72C>n q2E9D[ E92E’D H92E] t2C=J @?[ x 5@F3E H6 32E965 >@C6 E92? @?46 2 H66<] r2? E92E 36 A@DD:3=6n x 92G6 C625 DE@C:6D @7 72>:=:6D :? E96 5CJ A2CED E2<:?8 EFC?D :? E96 32E9[ FD:?8 E96 D2>6 H2E6C 3642FD6[ H6==[ 9@H 6=D6 4@F=5 J@F 5@ :En x 5@?’E C642== @FC 72>:=J 5@:?8 E92E[ 3FE x H@F=5?’E 5@F3E :E]k^Am
kAmx C642== D@>6 E:>6D 5FC:?8 E96 @2ED 92CG6DE H96? E96 8FJD H@F=5 E2<6 2 32C @7 {2G2 D@2A E@ E96 DE@4< A@?5 ?@CE9 @7 E96 9@FD6 E@ H2D9 E96 49277 2?5 5FDE 2H2J] uC@8D[ 42EE=6 2?5 2? @442D:@?2= 82CE6C D?2<6 H@F=5 >@G6 C6=F4E2?E=J @FE @7 @FC H2J] x 42?’E :>28:?6 H6 8@E G6CJ 4=62?[ 3FE E96C6 H6 H6C6]k^Am
kAmx H@F=5?’E 42== :E E96 8@@5 @=5 52JD] xE H2D ;FDE E96 5CJ @=5 52JD]k^Am
Terry is a well-known regional columnist who lives in Chamberlain, S.D.
Catch the latest in Opinion
Get opinion pieces, letters and editorials sent directly to your inbox weekly!