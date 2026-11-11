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Brent Olson farmed in Big Stone County, Minnesota for 30 years. He once harvested 235 acres of soybeans in 17 1/2 hours. It snowed that night and he had three cups of coffee the next morning before he put on his shoes. Read more at www.independentlyspeaking.com.
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