Lake Area Technical College (LATC) received a $5,000 grant from Corteva Agriscience to support the integration of CPR certification into its agriculture safety curriculum, building life-saving skills among students preparing for careers in agriculture.
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