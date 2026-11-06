By Tim Christensen, Iowa State University and Outreach
With harvest wrapping up, our attention quickly changes to preparing for next year.
kAm}@E @?=J 5@ H6 92G6 E@ 7@4FD @? AC6A2C:?8 @FC 7:6=5D H:E9 E:==286[ >2?FC6 DAC625:?8[ C6D:5F6 >2?286>6?E[ 5CJ 76CE:=:K6C 2?5 2?9J5C@FD[ H6 2=D@ >FDE 2?2=JK6 @FC 7:?2?4:2= D:EF2E:@?] (6 >FDE 368:? E9:?<:?8 23@FE @FC =6?5:?8 ?665D 2?5 >2?28:?8 @FC E2I =:23:=:EJ 7@C E96 6?5 @7 E96 J62C] xE :D :>A@CE2?E E@ C6>6>36C E92E 2== E96D6 564:D:@?D 2C6 :?E6CEH:?65 2?5 92G6 2? :?7=F6?46 @? @E96C 564:D:@?D]k^Am
kAm%@ >2?286 6?5\@7\J62C E2I =:23:=:EJ[ 2 =@E @7 @A6C2E:@?D FD6 AC6A2:5 6IA6?D6D E@ =@H6C E96:C E2I =:23:=:EJ] %9:D J62C 92D 492==6?86D E92E >2<6 E96D6 564:D:@?D 6G6? >@C6 5:77:4F=E] (:E9 5:6D6= 2?5 76CE:=:K6C AC:46D 6=6G2E65[ H6 92G6 E@ =@@< 2E H96E96C :E >2<6D D6?D6 E@ AC6A2J E9@D6 6IA6?D6D 2E E9:D E:>6 @C :7 H6 36=:6G6 H6 H:== 92G6 2 492?46 E@ AFC492D6 E9@D6 :?AFED 27E6C E96 7:CDE @7 E96 J62C 2E 2 =@H6C AC:46]k^Am