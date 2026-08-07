By Montana Martinson, Minnesota Farm Bureau
MORGAN, Minn. – Le Sueur County Farm Bureau member Meg Stuedemann was named the 2026 Farmfest Woman Farmer of the Year during a special recognition ceremony at Farmfest Aug. 6. The award recognizes Minnesota women who demonstrate exceptional commitment to agriculture and positively impact their communities.
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