kAms6'@D !652= !F==D H:== 2=D@ AFE @? E96 4@>A6E:E:@? 2E E96 s2<@E276DE 72C> D9@H :? |:E496==[ $@FE9 s2<@E2[ pF8] `g\a_] z:5D c\`a E96C6 2C6 6=:8:3=6 E@ BF2=:7J 7@C E96 $@FE9 s2<@E2 DE2E6 4@>A6E:E:@?[ H9:49 :D 2E E96 r@C? !2=246 :? |:E496== @? {23@C s2J[ $6AE] f]k^Am
kAm%96 ?2E:@?2= 492>A:@?D9:A E2<6D A=246 2E E96 r@C? !2=246 2D H6==[ $6AE] ae]k^Am
kAm“u@C <:5D H9@ 2C6?’E 32D<6E32== A=2J6CD @C 7@@E32== A=2J6CD[ E96J <:?5 @7 7:?5 2 <:4< :? A652= AF==:?8[” s6C6< D2:5[ DA62<:?8 7C@> 9:D 6IA6C:6?46 2D 2 <:5]k^Am
kAmw6 8:G6D 6249 4@>A6E:E@C 2 E:A 367@C6 E96J 9@A @? E96 EC24E@Ci “!652= 72DE 2?5 92C5]”k^Am
kAm“p?5 5@?’E DE@A F?E:= J@F 42?’E 8@ 2?J 7FCE96C[” p?8:6 25565]k^Am