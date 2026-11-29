By Courtney Deschler, Deputy Director of the South Dakota Association of Towns and Townships
There are people who simply hold positions, and there are people who build institutions.
kAmx 925 E96 A=62DFC6 @7 :?E6CG:6H:?8 v2:= qC@4<[ 7@C>6C 6I64FE:G6 5:C64E@C @7 E96 $@FE9 s<@2E pDD@4:2E:@? @7 %@H?D 2?5 %@H?D9:AD] xE BF:4<=J 364@>6D 4=62C E92E 96C =6824J 42??@E 36 >62DFC65 D@=6=J 3J J62CD D6CG65[ =68:D=2E:G6 G:4E@C:6D H@?[ @C @C82?:K2E:@?D 2DD:DE65] x?DE625[ :E :D C67=64E65 :? E96 4@F?E=6DD C6=2E:@?D9:AD D96 4F=E:G2E65[ E96 4@>>F?:E:6D D96 DEC6?8E96?65[ 2?5 E96 F?H2G6C:?8 36=:67 E92E =@42= A6@A=6 H@C<:?8 E@86E96C 42? 244@>A=:D9 C6>2C<23=6 E9:?8D]k^Am
kAmu@C v2:=[ D6CG:46 H2D ?6G6C 2 42C66C 49@:46] xE H2D D:>A=J 2 H2J @7 =:76]k^Am
kAmQx 8F6DD x ;FDE 766= v@5 8:G6D FD 6249 D@>6E9:?8 E@ 5@ 2?5 H6 ?665 E@ 5@ :E[Q D96 D2:5]k^Am
kAm{@?8 367@C6 D96 3642>6 2 3@@>:?8 G@:46 25G@42E:?8 7@C $@FE9 s2<@E2VD E@H?D 2?5 E@H?D9:AD[ v2:= H2D 2=C625J 566A=J 6?82865 :? 96C 4@>>F?:EJ] $96 @C82?:K65 =@42= :?:E:2E:G6D[ G@=F?E66C65 E9C@F89 96C 49FC49[ H@C<65 H:E9 E96 p>6C:42? r2?46C $@4:6EJ[ AC@>@E65 28C:4F=EFC6[ 2?5 96=A65 6DE23=:D9 28C:4F=EFC2= 65F42E:@? :? E96 4=2DDC@@>] (96? 2D<65 9@H D96 3642>6 :?G@=G65 :? D@ >2?J E9:?8D[ 96C 2?DH6C C67=64E65 E96 AC24E:42= DA:C:E @7 D>2==\E@H? $@FE9 s2<@E2]k^Am