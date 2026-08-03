Farmfest visitors can take a break from browsing the booths and step into the past at the Gilfillan Estate, just outside Farmfest gates.
kAm%9:D 9:DE@C:4 9@>6 @7 r92C=6D sF?42? v:=7:==2?[ >2?:4FC65 82C56?D 2?5 2?E:BF6\7:==65 @FE3F:=5:?8D H:== 36 @A6? 7@C E@FCD] %2== EC66D @? E96 =2H? AC@G:56 D9256 7@C E9@D6 6?;@J:?8 =:G6 >FD:4 2?5 C@@E 366C 7=@2ED]k^Am
kAmp5>:DD:@? E@ E96 v:=7:==2? 8C@F?5D :D 7C66]k^Am
kAm%96 DE286 H:== 762EFC6 5:776C6?E >FD:4:2?D 6249 52J] r@H3@J s2G6 H:== A=2J 4@F?ECJ H6DE6C? >FD:4 `` 2]>] E@ a A]>] %F6D52J[ pF8] c] p ?6H 8C@FA 7C@> }6H &=> <?@H? 2D q@4<76DE q@JD %C:@ H:== A=2J 5FC:?8 E9@D6 D2>6 9@FCD (65?6D52J[ pF8] d[ A6C7@C>:?8 A@=<2D[ H2=EK6D 2?5 4@F?ECJ] %9FCD52J’D 24E :D sy rC66<3@J[ H9@ H:== 92G6 2 D6=64E:@? @7 9:ED 7C@> E96 `he_D[ f_D 2?5 g_[ 7C@> ;2KK E@ 3=F68C2DD]k^Am