By Jana Rose Schleis, KBIA Public Radio
Dan Kuebler is out on a hot August morning on what used to be his farm.
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This story is a product of the Mississippi River Basin Ag & Water Desk, an independent reporting network based at the University of Missouri.
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