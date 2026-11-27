“Bigger is better” is the American way. We all want a bigger paycheck with a big bonus, a bigger tractor to pull a big grain cart, and especially a bigger piece of pie with a big scoop of ice cream.
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Consumer demand for protein continues to climb.
Midwest Messenger photo by Kristen Sindelar
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A side-by-side comparison shows the typical size of a 1,200-pound market steer about 20 years ago, left, and a 1,900-pound steer in today’s feedlot, right. Dressing out at 1,251, the steer on the right had a Yield Grade 4 and just over 1 inch of backfat for a USDA Grade Prime.
Submitted photos
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Today’s beef cattle are bigger than they were a generation ago, and according to Kansas State University experts, that shift may represent more than a passing cycle in the cattle industry.
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Fat lambs are sourced from all over the Midwest, with the majority procured in-state from local producers. Kevin Coan delivers lambs from Nebraska, South Dakota, Iowa and sometimes Kansas.
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A backfat of about a quarter inch is ideal on a finished market lamb. Carcass weights are typically between 60-95 pounds at Colorado Lamb Processors.
Midwest Messenger photo by Kristen Sindelar
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Reporter Kristen Sindelar has loved agriculture her entire life, coming from a diversified farm with three generations working side-by-side in northeastern Nebraska. Reach her at Kristen.Sindelar@midwestmessenger.com.
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