“America is not like a blanket—one piece of unbroken cloth. America is more like a quilt—many patches, many pieces, many colors, many sizes, all woven together by a common thread.”
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The Buffalo County 250th Celebration Community Art Project is made of 250 miniature barn quilts.
Submitted photo
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Rose Mapel guides crafters through a class in painting a barn quilt.
Kearney Hub photo by Mary Jane Skala
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Freelance artist Rose Mapel teaches barn quilt workshops throughout Nebraska and the surrounding states. She will assemble 250 squares, all done in red, white and blue by people in the community, for a 250-piece quilt in honor of America’s 250th anniversary.
Submitted photo by Rose Mapel
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Becki Griffith of Merna tapes her design onto a barn quilt she painted during the barn quilt workshop held at the Trails and Rails Museum in June.
Kearney Hub photo by Mary Jane Skala
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Judy Barnes of Kearney adds the final touches to her miniature barn quilt as part of the 250th Celebration Community Art Project.
Kearney Hub photo by Mary Jane Skala
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Reporter Kristen Sindelar has loved agriculture her entire life, coming from a diversified farm with three generations working side-by-side in northeastern Nebraska. Reach her at Kristen.Sindelar@midwestmessenger.com.
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