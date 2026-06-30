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Archery instructors assist youth at the Nebraska 4-H Shooting Sports Instructor Certification Workshop at Bloomfield in March.
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