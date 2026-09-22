kAmu2C>6CD 2?5 C2?496CD 92G6 2 9F86 F?56CE2<:?8 E@ 7665 2 8C@H:?8 H@C=5] pE E96 D2>6 E:>6[ 2 8C@H:?8 8C@FA @7 AC@5F46CD 2C6 96C6 E@ 96=A]k^Am
kAm“~FC >6?E@CD 2C6 :??@G2E:G6 2?5 @A6?\>:?565 72C>6CD 2?5 C2?496CD H9@ 2C6 92AAJ E@ D92C6 H92E E96J =62C? 2=@?8 E96 H2J] %96J 2C6 2G2:=23=6 2D 2 C6D@FC46 E@ 2?J3@5J H9@ H2?ED E@ 8:G6 E96> 2 42==[” D2:5 p?5C6H %@??:6D 2 A@=:4J 2DD@4:2E6 H:E9 E96 r6?E6C 7@C #FC2= p772:CD[ H9:49 9@DE65 E96 7:6=5 52J]k^Am
kAm%96C6 2C6 2=D@ >2?J A6@A=6 96C6 E@ 96=A J@F H96? J@F 7:?5 J@FCD6=7 2=@?6 @C H:E9@FE 9@A6] x7 E96D6 766=:?8D 2C:D6[ w6:?6>2?? 6?4@FC286D J@F E@ C6249 @FE]k^Am
kAm“u2C>6CD 2C6 E@F89] (6 E9:?< H6 5@?’E ?665 96=A—3FE J@F ?665 E@ E2=< E@ D@>63@5J[” D2:5 w6:?6>2??] “xE’D ~z E@ C6249 @FE 2?5 2D< 7@C 96=A]”k^Am
Reporter Kristen Sindelar has loved agriculture her entire life, coming from a diversified farm with three generations working side-by-side in northeastern Nebraska. Reach her at Kristen.Sindelar@midwestmessenger.com.
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!