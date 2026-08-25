kA 2=:8?lQ=67EQm%96 }:EC@86? $@:= $2>A=:?8 !C@;64E[ @C:8:?2==J =2F?4965 :? pAC:=[ H2D H6==\C646:G65 3J x@H2 72C>6CD 2?5 D:8?\FAD 7:==65 FA BF:4<=J] q642FD6 @7 E96 AC@8C2>’D A@AF=2C:EJ[ x}#tr :D 5@F3=:?8 E96 AC@;64E 42A24:EJ 7@C E9:D 72== 2?5 6IA2?5:?8 E96 AC@8C2> 2C62 E@ :?4=F56 72C>6CD :? aa 4@F?E:6D :? E96 vC62E6C s6D |@:?6D H2E6CD965[ :? 255:E:@? E@ 7@FC 4@F?E:6D :? E96 |:55=6 r652C H2E6CD965] %96 E9C66\J62C AC@8C2> :D 56D:8?65 E@ 2DD6DD J62C\@G6C\J62C G2C:23:=:EJ :? ?:EC@86? 2G2:=23:=:EJ 2?5 6G2=F2E6 9@H @?\72C> >2?286>6?E 564:D:@?D 2C6 :>A24E65 3J C6D:5F2= D@:= ?:EC@86?]k^Am
kA 2=:8?lQ=67EQm“pD 72C>6CD 4@?E:?F6 E@ ?2G:82E6 2 492==6?8:?8 28 64@?@>J[ >2?J 2C6 D62C49:?8 7@C E@@=D E@ @AE:>:K6 E96:C 76CE:=:K6C 2?5 :?AFE 4@DED[ H9:=6 DFAA@CE:?8 @?8@:?8 677@CED E@ :>AC@G6 x@H2’D H2E6C BF2=:EJ[” }2:8 D2:5 :? 2 ?6HD C6=62D6] “~?6 D@:= D2>A=6 C6AC6D6?ED 2 D?2AD9@E :? E:>6[ 2?5 E9:D >F=E:\J62C }:EC@86? $@:= $2>A=:?8 !C@;64E :D 56D:8?65 E@ 96=A 72C>6CD EC24< A2EE6C?D 2?5 36EE6C F?56CDE2?5 9@H H62E96C 2?5 8C@H:?8 D62D@? G2C:23:=:EJ 27764ED E96 C6D:5F2= ?:EC@86? =6G6=D :? E96:C D@:=D] (96? E96 D@:= D2>A=:?8 52E2 :D 4@FA=65 H:E9 E96 }\upr% E@@=[ 72C>6CD 42? >2<6 >@C6 :?7@C>65 76CE:=:K6C >2?286>6?E 564:D:@?D E@ >:?:>:K6 4@DED H9:=6 >2:?E2:?:?8 J:6=5D 2?5 56=:G6C:?8 H2E6C BF2=:EJ 36?67:ED]”k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!