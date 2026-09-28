kAmw@>6=2?5 $64FC:EJ $64C6E2CJ |2C<H2J?6 |F==:? D2:5 :? 2 DE2E6>6?E uC:52J E92E xrt H2D ?@E 4@?5F4E:?8 H@C<D:E6 6?7@C46>6?E @A6C2E:@?D :? z2?D2D[ 3FE :?DE625 E2C86E65 4C:>:?2=D 2?5 7@C6:8?6CD H:E9 @FEDE2?5:?8 56A@CE2E:@? @C56CD]k^Am
kAmp DA@<6DA6CD@? 7C@> E96 &?:E65 u@@5 2?5 r@>>6C4:2= (@C<6CD D2:5 6>A=@J66D 2E r2C8:== x?4] 2?5 }2E:@?2= q667 92G6 366? 56E2:?65] %96 24E:@?D E@@< A=246 :? E96 DFCC@F?5:?8 4@>>F?:EJ[ E96 DA@<6DA6CD@? D2:5 uC:52J[ 255:?8 E92E :>>:8C2E:@? @77:4:2=D 5:5?’E 6?E6C >62EA24<:?8 724:=:E:6D]k^Am
kAm%96C6 92D 366? 2 “D:8?:7:42?E 5@H?72==” :? @A6C2E:@?D :? E96 2C62’D A=2?ED[ 5F6 E@ FAE:4<D :? 6>A=@J66 23D6?46D[ E96 DA@<6DA6CD@? D2:5] }2E:@?2= 42EE=6 D=2F89E6C 7:8FC6D E@E2=65 h_[___ @? %9FCD52J[ 244@C5:?8 E@ E96 &$ s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6[ 5@H? `f[___ 7C@> 2 H66< 28@]k^Am