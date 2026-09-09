Lean hog futures fell back at midday with contracts 72 cents to $1.47 lower. USDA’s national base hog price was reported at $87.72 on Wednesday morning. The CME Lean Hog Index was back down 89 cents on September 4 at $89.65, according to Austin Schroeder with Barchart.
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