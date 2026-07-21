Overall weekly corn ratings were slightly above historical average. Ratings fell 10% in ND and Colorado while down 8% in SD. Ratings improved 5% in Texas and 3% in NC and TN, and up 2% in Iowa, Illinois, Nebraska and Indiana,” Soderberg said.
kAm“w62E H:== >@G6 324< :?E@ E96 H6DE6C? 36=E ?6IE H66< 27E6C 2 4@@=5@H? :? E96 ?62C\E6C> 2?5 AC64:A:E2E:@? H:== 36 ?66565 E@ @77D6E 4C@A DEC6DD] r@?5:E:@?D 2C6 2=C625J AC@>AE:?8 D@>6 AC:G2E6 7@C642DE6CD E@ =@H6C J:6=5[” %96 w:89E@H6C #6A@CE D2:5] “&$|rp E2=<D H:E9 |6I:4@ 2C6 @?8@:?8 E9:D H66<]”k^Am