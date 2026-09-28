kAm%C256CD 2C6 =@@<:?8 E@ E2C:77 4FED E@ DA2C< ?6H r9:?6D6 56>2?5 7@C &$ 4C@AD] r9:?2 92D 2=C625J A2DD65 E96 92=7H2J >2C< @? :ED A=6586 E@ 3FJ 2E =62DE ad >:==:@? E@?D @7 D@J362?D 2 J62C[ 27E6C 2 7=FCCJ @7 C646?E AFC492D6D 3J DE2E6\@H?65 EC256CD] qFE :E’D >256 >F49 =6DD AC@8C6DD @? 2 D64@?5 AC@>:D6 — >256 5FC:?8 E96 =2DE %CF>A\): DF>>:E :? |2J — E@ 3FJ 2? 255:E:@?2= S`f 3:==:@? @7 &$ 72C> AC@5F4ED]k^Am
kAm$@J362? 7FEFC6D :? r9:428@ 76== 2D >F49 2D `]hT @? |@?52J[ H9:=6 H962E 2?5 4@C? 2=D@ 564=:?65]k^Am
kAm&$ %C256 #6AC6D6?E2E:G6 y2>:6D@? vC66C E@=5 r}qr =2E6 =2DE H66< E92E E96 &$ “H:== C6=62D6 @? |@?52J >@C6 56E2:=D @? H92E H6’G6 244@>A=:D965]” %CF>A[ >62?H9:=6[ D2:5 96’== >66E ): 282:? :? r9:?2 :? }@G6>36C]k^Am
kAm“%96 %CF>A 25>:?:DEC2E:@? <66AD DEC:?8:?8 EC256CD 2=@?8[” D2:5 y@6 s2G:D[ 5:C64E@C @7 4@>>@5:EJ D2=6D 2E uFEFC6D x?E6C?2E:@?2= {{r] “qJ J62C\6?5 H6 D9@F=5 92G6 255:E:@?2= 4=2C:EJ[ 3FE E96 3F==D H6C6 A@D:E:@?65 7@C E96 ?6HD 2?5 7FCE96C 4@>>:E>6?ED E@ 4@>6 @? uC:52J 2E E96 >66E:?8]””k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!