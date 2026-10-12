Bloomberg said “European corn futures rose for the first time in four days in Paris after the US Department of Agriculture cut its outlook for the region’s supplies.
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