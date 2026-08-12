The cattle industry continues to watch for signs of heifer retention and herd expansion. Oklahoma State University Extension Livestock Marketing Specialist Derrell Peel said the heifer retention process seems to have started, although slowly.
kAm“%96 yF=J r2EE=6 C6A@CE A68865 E96 E@E2= &]$] 42EE=6 :?G6?E@CJ 2D 6DD6?E:2==J F?492?865 7C@> =2DE J62C[ FA 2 D42?E _]aT[” 96 D2:5] “%96 3667 4@H 96C5 H2D 5@H? _]fT[ :?5:42E:?8 E92E E96 96C5 :?G6?E@CJ 92D ?@E J6E DE23:=:K65] w@H6G6C[ E96 3667 C6A=246>6?E 96:76C :?G6?E@CJ H2D FA a]fT[ 7@==@H:?8 E96 D=:89E :?4C62D6 :? E96 y2?] ` 6DE:>2E6] %96 y2?F2CJ 2?5 yF=J 6DE:>2E6D @7 3667 96:76C :?G6?E@C:6D DF886DE 2 G6CJ D=@H AC@46DD @7 96:76C C6E6?E:@?]”k^Am
kAm!66= D2:5 :E H:== E2<6 E:>6 7@C 96:76C C6E6?E:@? E@ =625 E@ 2 8C62E6C DFAA=J @7 42=G6D 2?5 76656C 42EE=6]k^Am
kAm“%96 a_ae 42=7 4C@A :D 6DE:>2E65 2E ba]d >:==:@? 9625[ 5@H? `]dT 7C@> a_ad[” 96 D2:5] “%96 6DE:>2E65 76656C DFAA=J 42=4F=2E65 7C@> E96 yF=J C6A@CE :D 5@H? _]eT 7C@> =2DE J62C] %96 D>2==6C a_ae 42=7 4C@A >62?D E92E 76656C DFAA=:6D H:== 4@?E:?F6 E@ 564C62D6 E9C@F89 a_af[ 6G6? >@C6 :7 96:76C C6E6?E:@? 2446=6C2E6D]”k^Am