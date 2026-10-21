At harvest time the grain market is trying to find fair market value and the end user is looking for where to put harvest lows, said Don Roose at U.S. Commodities.
kAm“%9:D H66< :D @?6 @7 E96 3:886C @A6? 92CG6DE H66<D @7 E96 J62C 24C@DD E96 H9@=6 r@C? q6=E[” #@@D6 D2:5] “(6 2C6 >@G:?8 E@ E96 6?5 @7 D@J362? 92CG6DE 2?5 H6== @G6C d_T 92CG6DE65 :? 4@C?]”k^Am
kAmw6 D2:5 EC256 :D H2:E:?8 E@ D66 H96C6 H@C=5 3FJ6CD DE2CE E@ D9@H 2?5 H2E49:?8 E96 5@==2C 7@C 4@>A6E:E:G6?6DD :? E96 H@C=5]k^Am
kAm“tFC@A62? 4@C? :D @G6C Sg[ 2?5 E96 &?:E65 $E2E6D 6IA@CE A246 :D 5@H? bbT[” #@@D6 D2:5] “%96 DEC6?8E9 @7 E96 5@==2C :D 6IA@CE 2?49@C]”k^Am
kAm“r9:?2 :D 6IA64E65 E@ 3FJ >@C6 42C8@6D @7 &]$] D@J362?D :? E96 4@>:?8 H66<D[ 3FE E96 E2C:77D H:== C6>2:? 9:89[” D2:5 y24< $4@G:==6 2E !C:46 uFEFC6D vC@FA]k^Am