Iowa State University offers free subscriptions to a website that helps families use the “Estate and Succession Planning for the Farm” workbook, educational videos, case studies, and more resources to put plans in place. More details are at tinyurl.com/bdhh8nu8.
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