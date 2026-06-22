Chris Hubbuch GROW
In the King Hall greenhouse on the University of Wisconsin-Madison campus, Rebecca Smith stands amid a potted jungle of sorghum, clipping stalk segments into a plastic bin to be weighed and cataloged. Seeds, bagged and labeled, are stacked to the side. Tissue samples have been flash-frozen in liquid nitrogen for chemical and genetic analysis.
kAm%96 A=2?ED 92G6 2? 6IEC2 A:646 @7 s}p E92E :?4C62D6D E96:C AC@5F4E:@? @7 2 496>:42= E92E H62<6?D 3@?5D :? E96 46== H2==D] %96 H2==D 2C6 =:<6 32?< G2F=ED 7F== @7 42C3@9J5C2E6Dj E96 8@2= :D E@ >2<6 :E 2 =:EE=6 62D:6C E@ 3C62< :? 2?5 EFC? E9@D6 DF82CD :?E@ 6?6C8J]k^Am
kAm(:E9 >@C6 E92? d_ A=2?ED[ :E’D E65:@FD 3FE ?646DD2CJ H@C< E@ 7:8FC6 @FE H9:49 DA64:>6?D A6C7@C> 36DE 56A6?5:?8 @? H96C6 E96 6IEC2 86?6 =2?565 2?5 9@H 24E:G6 :E :D] “q6DE” :? E92E 42D6 >62?D E96 A=2?E 46== H2==D 2C6 62D:6DE E@ 3C62< 5@H? 27E6C 92CG6DE[ 3FE E96 A=2?ED @E96CH:D6 8C@H =:<6 ?2E:G6 D@C89F>[ 2 92C5J 4C@A E92E H:E9DE2?5D 2C:5 4@?5:E:@?D 2?5 AC@5F46D 2 =@E @7 @C82?:4 >2E6C:2=[ $>:E9 D2:5]k^Am
kAmp? 2DD:DE2?E AC@76DD@C :? E96 56A2CE>6?E @7 A=2?E 2?5 28C@64@DJDE6> D4:6?46D :? E96 r@==686 @7 p8C:4F=EFC2= 2?5 {:76 $4:6?46D[ $>:E9 :?G6DE:82E6D 9@H 7@C286 2?5 3:@6?6C8J 4C@AD 56G6=@A 2E E96 46==F=2C =6G6=] $96 FD6D 96C F?:BF6 4@>3:?2E:@? @7 D<:==D E@ 6?8:?66C ?6H G2C:6E:6D E@ 96=A D@=G6 D@>6 @7 9F>2?:EJ’D 3:886DE 492==6?86D]k^Am
kAmpD 2 D4:6?E:DE H:E9 E96 vC62E {2<6D q:@6?6C8J #6D62C49 r6?E6C[ $>:E9 DA6?E E96 A2DE 564256 C6D62C49:?8 H2JD E@ 8C@H ?@?\7@@5 A=2?ED 2D 7665DE@4<D 7@C 7F6=D 2?5 496>:42=D EC25:E:@?2==J 56C:G65 7C@> A6EC@=6F>] }@H[ 2D 2 ?6H >6>36C @7 E96 s2:CJ x??@G2E:@? wF3[ D96 :D H@C<:?8 E@ 8C@H 4C@AD E92E 2C6 62D:6C 7@C 4@HD E@ 62E] q@E9 AC@;64ED 2:> E@ >2<6 72C>:?8 >@C6 DFDE2:?23=6[ 3@=DE6C CFC2= 64@?@>:6D 2?5 F=E:>2E6=J C65F46 8C66?9@FD6 82D 6>:DD:@?D]k^Am
kAm“%96 8@2= :D E@ :>AC@G6 5:86DE:3:=:EJ[” $>:E9 D2:5] “%96C6 2C6 DJ?6C8:6D :? H92E >2<6D 2 8@@5 A=2?E 7@C 3:@7F6= 2?5 7@C 7665]”k^Am
kAm&?56CA:??:?8 $>:E9’D C6D62C49 :D 2 32D:4 AC@3=6> \\ H:E9 E96 6I46AE:@? @7 7CF:ED 2?5 8C2:?D[ A=2?ED DE@C6 496>:42= 6?6C8J :? E96 7@C> @7 42C3@9J5C2E6D E92E 2C6 5:77:4F=E E@ 2446DD]k^Am
kAm!=2?ED 6G@=G65 E@ 8C@H 2?5 DFCG:G6 @7E6? 9@DE:=6 4@?5:E:@?D — 8C2G:EJ[ H:?5 2?5 AC652E@CD[ E@ ?2>6 2 76H — 2?5 4C62E6 E96:C @H? 7@@5 3J FD:?8 DF?=:89E E@ 4@>3:?6 42C3@? 5:@I:56 7C@> E96 2:C H:E9 H2E6C 7C@> E96 62CE9] p <6J A2CE @7 E92E DFCG:G2= DEC2E68J :D =:8?:?[ 2 492:? @7 >@=64F=6D \\ @C A@=J>6C \\ 3@F?5 E@ E96 DF82CD :? E96 46== H2== E92E 96=AD H2C5 @77 A6DED[ C6A6= H2E6C 2?5 AC@G:56 DECF4EFC2= DFAA@CE]k^Am
kAmyFDE 2D :E AC@E64ED A=2?ED :? E96 7:6=5[ =:8?:? 24ED 2D 2 32CC:6C E@ E96 6?6C8J DE@C6D — H96E96C :? 2 3:@C67:?6CJ @C 2 4@H’D 8FE] pD 2 C6DF=E[ =:8?:? :D @?6 @7 E96 3:886DE @3DE24=6D E@ AC@5F4:?8 4@DE\67764E:G6 25G2?465 3:@7F6=D[ H9:49 2C6 >256 7C@> A=2?E 7:36C C2E96C E92? 4@C? <6C?6=D @C D@J362?D] p?5 :E’D 5:77:4F=E 7@C 4@HD E@ 5:86DE[ H9:49 >62?D E96J 86E =6DD 6?6C8J 7C@> E96:C 7665[ 2?5 E96J 3FCA >@C6 >6E92?6[ 2 A@E6?E 8C66?9@FD6 82D]k^Am
kAm%96 492==6?86 :D E@ 8C@H A=2?ED H:E9 =6DD =:8?:?[ @C =:8?:? E92E’D 62D:6C E@ C6>@G6[ H:E9@FE 27764E:?8 @G6C2== 8C@HE9 2?5 56G6=@A>6?E]k^Am
kAm“(6 92G6 E@ FD6 H92E H6 <?@H 23@FE 46== 3:@=@8J D@ E92E H6 42? >2?:AF=2E6 =:8?:? :? DA64:7:4 46== EJA6D C2E96C E92? :? E96 6?E:C6 A=2?E[” $>:E9 D2:5] “}@ 72C>6C H2?ED E@ 8C@H 2 A=2?E E92E :D 8@:?8 E@ 72== @G6C @C :D 8@:?8 E@ 36 C:5:4F=@FD=J D9@CE]”k^Am
kAm%96 52F89E6C @7 2 >FD:4:2? 2?5 2? t?8=:D9 AC@76DD@C[ $>:E9 8C6H FA :? (:??:A68[ 2 4:EJ @7 23@FE gcb[___ A6@A=6 D:EF2E65 `bd >:=6D ?@CE9 @7 vC2?5 u@C<D[ }@CE9 s2<@E2[ :? E96 r2?25:2? AC@G:?46 @7 |2?:E@32] sC2H? E@ D4:6?46 7C@> 2? 62C=J 286[ $>:E9 :?:E:2==J H2?E65 E@ 36 2 G6E6C:?2C:2?[ 3FE D96 492?865 96C >:?5 27E6C 2 ;@3 D925@H:?8 6IA6C:6?46]k^Am
kAm“x @?=J ?66565 E@ D66 @?6 5@8 86E ?6FE6C65[” D96 D2:5]k^Am
kAmw6C “29\92” >@>6?E 42>6 H9:=6 DEF5J:?8 7@C 2 9:89 D49@@= 3:@=@8J 6I2> 2>:5 96C >@E96C’D 9@FD6 A=2?ED]k^Am
kAm“%9:?8D ;FDE DE2CE65 4=:4<:?8 :? >J 3C2:?[” $>:E9 D2:5] “xE H2D ;FDE E92E 4@?46AE @7 A=2?ED E2<:?8 :? 42C3@? 5:@I:56 2?5 EFC?:?8 E92E :?E@ 6?6C8J[ 2?5 E96? E96J’C6 C6=62D:?8 @IJ86?[ 2?5 E96J’C6 DFAA@CE:?8 @FC =:76 @? t2CE9]”k^Am
kAmx? 4@==686 D96 5:D4@G6C65 H92E H@F=5 364@>6 96C 4@C6 C6D62C49 :?E6C6DE \\ D64@?52CJ[ @C DA64:2=:K65[ >6E23@=:E6D[ H9:49 2C6 496>:42=D E92E A6C7@C> 96=A7F= 7F?4E:@?D[ DF49 2D AC@E64E:?8 E96 A=2?E @C D6?5:?8 D:8?2=D[ 3FE @7E6? 2C6?’E 6DD6?E:2= 7@C DFCG:G2=]k^Am
kAm“!=2?ED 2C6 AC@5F4:?8 E96D6 C:5:4F=@FD=J 4@>A=:42E65 >@=64F=6D[ 2?5 H6 F?56CDE2?5 2 =@E @7 E:>6D H92E E96:C FD6 :D 7@C FD 3FE 92G6 G6CJ =:EE=6 F?56CDE2?5:?8 @7 H9J E96 A=2?E :D AFEE:?8 D@ >F49 6?6C8J :?E@ >2<:?8 E96>[” $>:E9 D2:5] “xE H2D ;FDE 23D@=FE6=J 72D4:?2E:?8]”k^Am
kAmp7E6C 96C :?:E:2= A=2?D 7@C 8C25F2E6 D49@@= 76== E9C@F89[ $>:E9 4@?E24E65 {246J $2>F6=D[ 2 AC@76DD@C 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 qC:E:D9 r@=F>3:2[ H9@ :?G:E65 96C E@ H@C< @? 2 AC@;64E :?G6DE:82E:?8 9@H A=2?ED 7@C> =:8?:?]k^Am
kAm“x’5 =62C?65 23@FE =:8?:?[” $>:E9 D2:5] “qFE x’5 ?@E C62==J E9@F89E 23@FE =:8?:? G6CJ >F49]”k^Am
kAm!=2?ED EJA:42==J FD6 6?KJ>6D E92E 9@@< >@=64F=6D E@86E96C :?E@ A@=J>6CD] qFE =:8?:? :D AFC6 496>:DECJj :E 7@C>D H96? F?A2:C65 6=64EC@?D 42FD6 :?5:G:5F2= >@=64F=6D E@ =:?< E@86E96C :? F?AC65:4E23=6 H2JD]k^Am
kAm“*@F 42?’E C62==J AC65:4E 9@H E9@D6 >@?@>6CD 2C6 8@:?8 E@ 4@>6 E@86E96C[ H92E 3@?5D 2C6 8@:?8 E@ 7@C> 36EH66? E96>[ 3642FD6 :E 2== 56A6?5D @? 496>:DECJ[” $>:E9 D2:5] “xE =@@<D 5:776C6?E 7C@> @?6 46== E@ 2?@E96C[ 6G6? :7 E96 46==D 2C6 C:89E ?6IE E@ 6249 @E96C]”k^Am
People are also reading…
- Screwworm spreads into 4 more counties
- Wheat crop off to a rough start to the 2026 growing season
- Monitor water sources to protect herd health
- Beet stands come through cold, windy spring
- Iowa Barn Foundation showcases ag heritage
- Revamped program offers one-year contract for cover crops
- Love Letters from a Farmer
- What cattle producers need to know about New World screwworm
- What can I do about drought, minerals, and fly control for cattle?
- Montana Department of Livestock and MSU Extension issue guidance after New World screwworm detected in Texas
- Lewistown native shares his passion for agriculture
- Farmers make replant decisions
- Spirit of ’76 tractor carries deep symbolism for South Dakota farm family
- Meaningful work
- Manage small acreage pastures before, after drought
kAm{:8?:? 2=D@ 92AA6?D E@ 36 2 C:49 D@FC46 @7 C:?8\D92A65 >@=64F=6D <?@H? 2D 2C@>2E:4D[ H9:49 2C6 7@F?5 :? A6EC@=6F> 2?5 FD65 E@ >2<6 A=2DE:4D[ 2596D:G6D[ =F3C:42?ED 2?5 >65:4:?6D[ E9@F89 E96 4@>A=6I DECF4EFC6 >2<6D :E 5:77:4F=E E@ 3C62< E96> 2A2CE :?E@ FD67F= 4@>A@?6?ED]k^Am
kAm$>:E9 564:565 E92E E@ F?56CDE2?5 =:8?:? D96 ?66565 E@ =62C? >@C6 23@FE 496>:DECJ 2?5 E96 E649?:BF6D FD65 E@ 2?2=JK6 :E] $@[ :? a_`b[ 96C 7:?2= J62C @7 8C25F2E6 D49@@=[ D96 G:D:E65 E96 =23 @7 y@9? #2=A9[ 2? :?E6C?2E:@?2==J C64@8?:K65 6IA6CE @? =:8?:? <?@H? 7@C 9:D A:@?66C:?8 H@C< :? DECF4EFC2= 2?2=JD:D] pE E96 E:>6[ 96 H2D 2 3:@496>:DECJ AC@76DD@C 2E E96 r@==686 @7 p8C:4F=EFC2= 2?5 {:76 $4:6?6D]k^Am
kAm#62=:K:?8 $>:E9 925 >F49\?66565 6IA6CE:D6 :? A=2?E A9JD:@=@8J[ #2=A9 9:C65 96C E96 ?6IE J62C 2D 2 A@DE5@4E@C2= 76==@H H:E9 vC62E {2<6D q:@6?6C8J #6D62C49 r6?E6C[ 2 7656C2==J 7F?565 C6D62C49 46?E6C 32D65 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 (:D4@?D:? E92E H@C<D E@ 6?23=6 E96 4@DE\67764E:G6 AC@5F4E:@? @7 3:@7F6=D 2?5 496>:42=D 7C@> ?@?\7@@5 A=2?ED]k^Am
kAm$>:E9 H2D =2E6C AC@>@E65 E@ DE277 D4:6?E:DE 2?5 6G6?EF2==J 6DE23=:D965 96C @H? =23[ 4@?EC:3FE:?8 E@ 5@K6?D @7 DEF5:6D :56?E:7J:?8 H2JD E@ C65F46 =:8?:? 4@?E6?E[ >2<6 :E 62D:6C E@ 3C62< 2A2CE[ @C :?4@CA@C2E6 >@C6 G2=F23=6 4@>A@F?5D]k^Am
kAmq:@6?6C8J 4C@AD — :?4=F5:?8 8C2DD6D 2?5 EC66D — AF== 42C3@? 7C@> E96 2:C 2?5 42? 36 8C@H? @? =2?5 F?DF:E23=6 7@C 7@@5 AC@5F4E:@?[ D@ E96J 4@F=5 36 C6?6H23=6 D@FC46D @7 EC2?DA@CE2E:@? 7F6=D 2?5 A6EC@=6F>\56C:G65 AC@5F4ED[ DF49 2D A=2DE:4D]k^Am
kAm|:4C@36D 42? 76C>6?E E96 A=2?E DF82CD :?E@ 2=4@9@=D 2?5 4@?G6CE =:8?:? 4@>A@?6?ED :?E@ G2=F23=6 496>:42=D[ 3FE @?=J 27E6C E96 3:@>2DD :D 3C@<6? 5@H?[ H9:49 C6BF:C6D 2 =@E @7 6?6C8J 2?5 496>:42=D E92E 42? :?9:3:E 76C>6?E2E:@?]k^Am
kAmr2EE=6 2?5 @E96C CF>:?2?ED 3C62< 5@H? 7665 H:E9 E96 96=A @7 >:4C@36D :? E96 CF>6?[ E96 7:CDE :? 2 D6C:6D @7 DE@>249D] %96 2>@F?E 2?5 DECF4EFC6 @7 =:8?:? :? E96 A=2?E 56E6C>:?6D 9@H >F49 E:>6 2?5 6?6C8J :E E2<6D E@ 7C66 FA E96 42C3@9J5C2E6D] p?5 E96 =@?86C :E E2<6D E@ 5:86DE[ E96 >@C6 >6E92?6 2 4@H AC@5F46D]k^Am
kAm%@ 4@?7C@?E E9@D6 492==6?86D[ $>:E9 FD6D >F=E:A=6 >6E9@5D[ :?4=F5:?8 86?6\65:E:?8 E@@=D DF49 2D r#x$!#[ E@ :56?E:7J E96 86?6D :?G@=G65 :? =:8?:? 7@C>2E:@? 2?5 5:2= E96> FA @C 5@H? E@ >@5:7J E96 =:8?:? 4@?E6?E 2?5 DECF4EFC6] x? E96 42D6 @7 3:@7F6=D[ E92E EC2?D=2E6D E@ >@C6 677:4:6?E C67:?:?8 2?5[ F=E:>2E6=J[ AC@5F4ED E92E 42? 4@>A6E6 H:E9 7@DD:= 7F6=D @? AC:46]k^Am
kAm“(6’C6 >2<:?8 :E 62D:6C E@ 86E E@ E96 AC@5F4ED[” $>:E9 D2:5] “%96 =6DD 496>:42=D 2?5 6?6C8J H6 92G6 E@ AFE :?E@ 3C62<:?8 2A2CE E96 A=2?E[ E96 62D:6C :E :D E@ 3C:?8 E96 4@DE 5@H?]”k^Am
kAmu@C 42EE=6[ :E >62?D 36EE6C 962=E9 2?5 76H6C 3FCAD[ H9:49 $>:E9 D2:5 4@F=5 >2<6 E96 52:CJ :?5FDECJ Q2 =:EE=6 >@C6 DFDE2:?23=6]Qk^Am
kAmkDEC@?8mv=@32= AC@3=6>D 92G6 46==F=2C D@=FE:@?Dk^DEC@?8mk^Am
kAmpD 2 8C25F2E6 DEF56?E[ $>:E9 925 2DDF>65 D96 H@F=5 DA6?5 96C 42C66C DEF5J:?8 E96 32D:4 3:@=@8J @7 A=2?ED] qFE 27E6C 4@>:?8 E@ E96 vC62E {2<6D q:@6?6C8J #6D62C49 r6?E6C :? a_`c[ D96 C62=:K65 96C D<:==D 4@F=5 96=A D@=G6 3:886C AC@3=6>D :? <66A:?8 H:E9 E96 (:D4@?D:? x562 E92E F?:G6CD:EJ C6D62C49 D9@F=5 D6CG6 E96 AF3=:4 8@@5]k^Am
kAm“x 2=H2JD 6?G:D:@?65 x’5 36 5@:?8 AC6EEJ 32D:4 C6D62C49[” D96 D2:5] “x’G6 364@>6 >@C6 2?5 >@C6 6I4:E65 @G6C E:>6 E@ 5@ C6D62C49 E92E H:== >2<6 E96 H@C=5 36EE6C]”k^Am
kAmx? a_ac[ $>:E9 C646:G65 2 724F=EJ 2AA@:?E>6?E 2E E96 r@==686 @7 p8C:4F=EFC2= 2?5 {:76 $4:6?46D[ H96C6 D96 E62496D A=2?E D4:6?46 2?5 4@?5F4ED C6D62C49 7@C E96 s2:CJ x??@G2E:@? wF3[ H9:49 H2D 6DE23=:D965 3J E96 (:D4@?D:? {68:D=2EFC6 :? a_`h E@ 5C:G6 C6D62C49 2?5 56G6=@A>6?E :? DFAA@CE @7 E96 DE2E6’D 52:CJ :?5FDECJ]k^Am
kAm$>:E9 :D 2=D@ A2CE @7 2 AC64:D:@? 28C:4F=EFC6 AC@;64E E92E :?E68C2E6D A=2?E 86?6E:4D[ 2?:>2= ?FEC:E:@?[ >:4C@3:@>6 A9JD:@=@8J 2?5 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46] %96 AC@;64E’D 8@2=D 2C6 E@ 56G6=@A A=2?ED E92E :>AC@G6 7665 677:4:6?4J[ C65F46 >6E92?6 6>:DD:@?D 7C@> 52:CJ 4@HD 2?5 C6BF:C6 =6DD 76CE:=:K6C]k^Am
kAm(:E9 Sf]g >:==:@? :? 2??F2= DE2E6 7F?5:?8[ E96 s2:CJ x??@G2E:@? wF3 92D DFAA@CE65 >@C6 E92? ae_ C6D62C49 AC@;64ED 2?5 ab 724F=EJ A@D:E:@?D 2E &(\|25:D@?[ &(\!=2EE6G:==6 2?5 &(\#:G6C u2==D H@C<:?8 :? 7@FC C6D62C49 2C62D \\ =2?5 2?5 H2E6Cj 2?:>2= 962=E9j 9F>2? 962=E9 2?5 ?FEC:E:@?j 2?5 72C> 3FD:?6DD 2?5 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm%96 9F3’D 724F=EJ 5:C64E@C[ AC@76DD@C 2?5 D@:= 6IE6?D:@? DA64:2=:DE |2EE #F2C<[ D2JD 4C@A 56G6=@A>6?E 92D 6>6C865 2D “2 9F86 ?665” E92E $>:E9 92D 7:==65]k^Am
kAm#F2C< D2:5[ “(6 925 7@4FD65 2 =@E @7 DEF77 @? E96 =2?5 2?5 H2E6C D:56 E92E H2D >@C6 23@FE D@:= 2?5 4C@A >2?286>6?E G6CDFD A=2?E 56G6=@A>6?E] xE H2D 2 >:DD:?8 A:646]”k^Am
kAm#F2C< D2:5 $>:E9’D C6D62C49 255C6DD6D EH@ <6J >6EC:4D 7@C 52:CJ 72C>6CD \\ BF2?E:EJ 2?5 BF2=:EJ] p?5 H9:=6 E96 9F3 AC:>2C:=J DFAA@CED 2AA=:65 C6D62C49 E@ :>AC@G6 AC@5F4E:G:EJ @? E96 72C>[ #F2C< D2:5 :E’D 4C:E:42= E@ 92G6 D4:6?E:DED =:<6 $>:E9 H9@D6 D4@A6 :D 46==F=2C]k^Am
kAm“}@H H6 92G6 E9:D ?:46 DA64ECF> @7 D4:6?E:DED H@C<:?8 24C@DD E96D6 D42=6D[” #F2C< D2:5] “%96C6’D ?@E9:?8 E@ E2<6 E@ E96 7:6=5 F?=6DD D96’D 5@:?8 H@C< 2E 96C =6G6=]”k^Am
kAm#2=A9[ ?@H C6E:C65[ D2:5 $>:E9 92D 925 2 A@D:E:G6 :>A24E @? E96 vC62E {2<6D q:@6?6C8J #6D62C49 r6?E6C[ 2?5 96C F?FDF2= 4@>3:?2E:@? @7 D<:==D >2<6D 96C 2 G2=F23=6 >6>36C @7 E96 F?:G6CD:EJ 724F=EJ]k^Am
kAm#2=A9 D2:5[ “x H2D D@ 8=25 H6 4@F=5 C6E2:? 96C @? E9:D 42>AFD] %96C6 2C6 G6CJ 76H E92E 42? 5@ 8@@5 2?2=JE:4D 2D H6== 2D 8@@5 A=2?E 492C24E6C:K2E:@? 2?5 EC2?D7@C>2E:@? H@C<] $96’D 2 DFA6CDE2C] $96 92D C62==J 8@@5 :562D — 6I46==6?E[ C6D62C4923=6 :562D— 2?5 <?@HD 9@H E@ 8@ 23@FE E96> 2?5 <?@HD E96 A:646D D96 ?665D E@ >2<6 2 8@@5 DE@CJ]k^Am
kAm':D:E k2 9C67lQ9EEADi^^8C@H]42=D]H:D4]65F^56A2CE>6?ED^762EFC6D^=:89E6C\72C6\7@C\42EE=6\2?5\>:4C@36DQ E2C86ElQ03=2?<Qm8C@H]42=D]H:D4]65F^56A2CE>6?ED^762EFC6D^=:89E6C\72C6\7@C\42EE=6\2?5\>:4C@36Dk^2m 7@C >@C6 :?7@C>2E:@?]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!