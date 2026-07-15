Sarah Pfaff-Cavadini
For Agri-View
BANGOR, Wis. – “The weather keeps us on our toes, but our main goal remains – growing high-quality feed for our dairy herd,” said Louisa Peterson of Creamery Creek Farms.
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