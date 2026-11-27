Lauren Ray
Cornell University
U.S. dairy production has continued its decades-long consolidation into fewer larger operations. Recent news coverage has suggested that the growth in anaerobic digester adoption over the past decade may have encouraged that expansion. Whether digesters influence herd-size decisions, however, has not been well-documented.
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