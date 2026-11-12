Chris McCullough
For Agri-View
A researcher at a Scottish university is developing artificial-intelligence technology that can detect bovine tuberculosis by simply scanning the animal’s eye.
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