David Lalman
Oklahoma State University
Weeks of extreme heat and limited rainfall can change cattle ponds quickly. Water levels decline, while cattle often spend more time standing in ponds to cool themselves. Hoof action stirs sediment, and more manure and urine are deposited directly into a smaller volume of water. The result may be a shallow, warm and muddy pond.
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