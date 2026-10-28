kAmkDEC@?8mr@?E2:?k^DEC@?8m E96 DA:== 3J <66A:?8 >2?FC6 7C@> C6249:?8 DEC62>D[ 5:E496D[ E:=6 :?=6ED[ DE@C> 5C2:?D @C @E96C D6?D:E:G6 2C62D] {:BF:5 >2?FC6 >@G6D DFCAC:D:?8=J 72DE 5@H? D=@A6D] %6>A@C2CJ 36C>D >256 7C@> D@:=[ 92J @C DEC2H 42? 96=A =:>:E >@G6>6?E] |F=E:A=6 A2DD6D H:E9 2 49:D6= A=@H A6CA6?5:4F=2C E@ E96 7=@H @7 >2?FC6 H:== D=@H :E 5@H?] p 3@EE@>=6DD 3F4<6E D9@G65 :?E@ E96 D@:= 2C@F?5 2 E:=6 :?=6E H:== AC6G6?E >2?FC6 7C@> 6?E6C:?8 E:=6 =:?6D]k^Am
kAmkDEC@?8mr@>A=Jk^DEC@?8m H:E9 C6A@CE:?8 C6BF:C6>6?ED] !C@>AE ?@E:7:42E:@? :>AC@G6D C6=2E:@?D9:AD H:E9 C68F=2E@CD] p86?4:6D 2C6 86?6C2==J >@C6 4@?46C?65 23@FE F?C6A@CE65 DA:==D E92? 244:56?E2= DA:==D E92E 2C6 36:?8 24E:G6=J >2?2865] p==@H:?8 2 DA:== E@ C6>2:? F?255C6DD65 42? =625 E@ C68F=2E@CJ 4@?D6BF6?46D] k^Am
kAm%9:?< 23@FE H9@ ?665D E@ 36 2=6CE65[ :?4=F5:?8 E96 s6A2CE>6?E @7 %C2?DA@CE2E:@?[ =@42= C@25 4@>>:DD:@? 2?5 =@42= $96C:77 @C A@=:46] %96J 42? 96=A H:E9 C@25 52>286[ EC277:4 4@?EC@= 2?5 E96J ?665 E@ <?@H :7 C@25H2JD 2C6 3=@4<65]k^Am