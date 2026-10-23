Staff at WDE
Joe Price of Chebanse, Illnois, recently earned the 35th Klussendorf-MacKenzie Award. While Price has an impressive dairy résumé, most importantly, he exemplifies the standards and character that established the Klussendorf-MacKenzie Award.
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